https://news.day.az/politics/1607152.html Представители дипкорпуса в Физули
Представители дипкорпуса в Физули
Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса находятся в Физули.
Об этом сообщает Day.Az.
Поездка представителей дипкорпуса в город Физули организована в связи с "Днем города Физули". В поездке участвуют около 70 дипломатов и 30 послов.
Участники поездки примут участие в мероприятиях, посвященных Дню города.
Также на местах они ознакомятся со строительными и восстановительными работами, проводимыми после освобождения в городе Физули.
Кроме того, гости будут присутствовать на концерте, организованном по случаю Дня города.
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