Представители дипкорпуса в Физули

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса находятся в Физули.

Об этом сообщает Day.Az.

Поездка представителей дипкорпуса в город Физули организована в связи с "Днем города Физули". В поездке участвуют около 70 дипломатов и 30 послов.

Участники поездки примут участие в мероприятиях, посвященных Дню города.

Также на местах они ознакомятся со строительными и восстановительными работами, проводимыми после освобождения в городе Физули.

Кроме того, гости будут присутствовать на концерте, организованном по случаю Дня города.