Это невероятное чувство - гордиться своей исторической родиной, своим народом и Президентом Азербайджана

Сегодня можно говорить, что поставлена окончательная точка в карабахском вопросе, который на протяжении десятилетий являлся приоритетным для главы государства и для всего азербайджанского народа.

Об этом сказала в беседе с Day.Az эксперт, директор павильона "Азербайджан" ВДНХ (Москва) Саадат Кадырова.

По ее словам, то, что Государственный флаг Азербайджана развевается сегодня в Ханкенди, имеет огромную значимость и для азербайджанцев, проживающих вдали от исторической родины.

"Лично для меня это событие очень значимо, вызывает чувство невероятного восхищения и счастья. Все возможные позитивные чувства переполняют нас. Я помню, когда Ильхам Алиев впервые был избран Президентом. Я помню его тезисы о том, что главная задача - это освобождение Карабаха. Лучшего подарка азербайджанскому народу быть не может. И это еще раз свидетельствует о том, что Президент Азербайджана это очень масштабный политик, это политик международного масштаба, политик, который умеет держать слово и делает заявления не ради каких-то предвыборных лозунгов, а реально находится сердцем и душой вместе со своим народом. Он вместе с народом шел к этой победе, болел за нее. Была проведена огромная работа, о которой мы не знали и которая не была видна нашему глазу. Эта победа готовилась не один день. Здесь велика заслуга Президента, который как мудрый стратег десятилетия готовил Азербайджан, армию, экономику к этой победе, к тому, чтобы сегодня каждый из нас, проживающий за рубежом, испытывал это чувство гордости за свою страну", - сказала Кадырова.

К победе, помимо прочих факторов, привела огромная любовь к родине, отметила она. Общенациональный лидер Гейдар Алиев привил это чувство своему сыну и передал все то, что сам не успел сделать.

"Это любовь к родине азербайджанского народа, каждого из нас. Каждый из нас, независимо от того, где бы мы ни жили, чем бы не занимались, всегда с болью произносил слово "Карабах". А сегодня мы говорим о Карабахе с ощущением счастья, благодарности и гордости. Это невероятное чувство - гордиться своей исторической родиной, своим народом и лидером Азербайджана, который возглавил эту победу. Думаю, не только граждане Азербайджана, но и все азербайджанцы, проживающие в разных странах мира, благодарны Ильхаму Алиеву за то, что он сделал так, что каждый из нас может сегодня ходить с высоко поднятой головой и говорить, что Карабах - это Азербайджан", - подчеркнула Саадат Кадырова.

Лейла Таривердиева