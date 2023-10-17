https://news.day.az/politics/1607157.html Милли Меджлис направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Милли Меджлис направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Милли Меджлис (парламент) направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 18 октября - Дня восстановления государственной независимости Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, с таким предложением выступила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на состоявшемся сегодня заседании парламента.
Депутаты встретили предложение аплодисментами.
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