Милли Меджлис направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Милли Меджлис (парламент) направит поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 18 октября - Дня восстановления государственной независимости Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, с таким предложением выступила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на состоявшемся сегодня заседании парламента.

Депутаты встретили предложение аплодисментами.