Победой Азербайджана гордится весь тюркский мир

Поездка Президента на освобожденные в результате антитеррористических мер 19-20 сентября территории и поднятие 15 октября Государственного флага в Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде, Агдере, Аскеране показали, что Победа Азербайджана и его Верховного главнокомандующего является полной и неоспоримой. Президент Ильхам Алиев еще раз доказал, что действительно знает, что и когда делать, и с большим упорством и решимостью реализует волю народа.

Об этом сказал в комментарии Day.Az заместитель председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил, полковник Джалил Халилов.

По его словам, после Второй карабахской войны некоторые высказывали пессимистические мнения по поводу судьбы остававшихся в зоне временного размещения российских миротворцев районов и пытались принизить значимость Победы в 44-дневной Отечественной войне. Однако 15 октября в Хенкенди глава государства поднял флаг Азербайджана, положив конец всем этим домыслам.

"Поднятие азербайджанского флага в Ханкенди и других населенных пунктах Карабаха означает гарантию контроля нашего государства над всеми нашими землями. Это историческое событие, вызывающее гордость и радость у всех азербайджанцев мира, у всего тюркского мира. Это самая большая радость, подаренная нашему народу после 44-дневной Отечественной войны. За это я благодарю Президента Ильхама Алиева, и от своего имени, и от имени всех ветеранов Азербайджана. Наши ветераны уверены, что под руководством такого лидера государство и народ Азербайджана добьются новых побед и с уверенностью осуществят все свои мечты", - сказал Джалил Халилов.