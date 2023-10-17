Названы имена убитых в Мешали азербайджанских полицейских и солдат

Названы имена полицейских и военнослужащих Азербайджана, убитых армянами за оказание помощи в освобождении мирных жителей из окружения в селе Мешали Ходжалинского района.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в обвинительном заключении по уголовному делу Вагифа Хачатряна.

Было отмечено, что 23 декабря 1991 года на помощь мирным жителям, оказавшимся в окружении, в Мешалинское отделение полиции были направлены младшие сержанты из Агдамского районного отделения полиции (бывшей милиции) - Рустамов Хидаят Эльдар оглу (1970 года рождения), Агаев Фаиг Алыш оглу (1969 года рождения), а также военнослужащие воинской части № 701 (бывшая 18110) Вооруженных сил Азербайджанской Республики - лейтенант Эйюбов Кямиль Баба оглу (1964 года рождения), рядовой Гонагов Мусал Мирзага оглу (1961 года рождения) и боец добровольческого отряда самообороны Азимов Таир Эйюб оглу (1961 года рождения), которые впоследствии были убиты Вагифом Хачатряном и другими членами армянских военных формирований.

Отметим, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25 азербайджанцев, ранила 14 человек и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.