Красный Крест прокомментировал перевозки посторонних лиц на своих машинах

Информация о лицах, находящихся в машинах Международного комитета Красного Креста (МККК), заранее передается в соответствующие учреждения.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заведующая отделом по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова.

"Невозможно, чтобы в машине МККК находился кто-то, кроме сотрудника, и о нем не были проинформированы соответствующие органы", - добавила она.

И.Гусейнова также отметила, что МККК не принимал участия в зоне боевых действий во время 44-дневной войны, а его представители посетили регион лишь после окончания войны при участии сторон.

Отметим, что МККК проводит для журналистов информационную сессию.