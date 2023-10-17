Пашинян в Европарламенте – эхо как в бане

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Никол дождался. Он стоит на трибуне Европарламента и, глупо улыбаясь, пытается шутить. Жаль, не знаем по-армянски, а то бы посмеялись вместе с ним. Но попробуем догадаться - наверное, премьер Армении шутит по поводу пустого зала. Да, согласны, это действительно очень смешно. Целый Никол Пашинян удостоит своего визита Страсбург, а парламент пуст.

В ЕП заседают 736 депутатов. Это по правилам. Послушать Пашиняна пришли единицы. Во всяком случае, об этом говорят нижеследующие видеокадры. Премьер Армении, весь такой смущенный, вышел к микрофону и благодарно так разулыбался. Выступать он любит, просто перед международной аудиторией появляться не часто приходится. За него в том же Европарламенте обычно говорят другие. А сегодня его удостоили великой чести - самому высказать все, что он думает об Азербайджане. Почему об Азербайджане? А о чем еще говорить Пашиняну? О своей стране ему говорить нечего. Трудно найти в мире еще одно такое государство, о котором просто реально нечего сказать и рассказать.

Вообще, отсутствие зрителей в зале... пардон - депутатов... удивляет. Европарламент - это место, где всегда принимаются проармянские решения, и если послушать тамошних парламентариев, Армения для каждого из них что мать родная. И вдруг пустой зал... Странно. Видимо, не такая уж родная мать им Армения, если так невежливо отнеслись к армянскому высокому гостю. Или же просто наслушались уже о 100 тысячах беженцев, гуманитарных кризисах, "геноцидах", плохой России и совсем уж нехорошем Азербайджане. Собираются европарламентарии только тогда, когда армянству требуются их голоса. Работа такая. А просто так слушать смешного дяденьку с бородой, это неинтересно.

Впрочем, пустой зал позволяет представить реальное количество депутатов ЕП, которым интересна Армения. Все остальные же, кто жмет на кнопочку за армянские интересы при голосовании за очередную пустопорожнюю резолюцию, делают это просто инстинктивно.

И вообще, Пашиняну не стоит расстраиваться. Почти нет слушателей? Не страшно. Зато эхо хорошее. Как в бане.