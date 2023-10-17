https://news.day.az/politics/1607254.html Пашинян обвинил Россию в попытках переворота в Армении
Пашинян обвинил Россию в попытках переворота в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в попытках свергнуть правительство в Ереване, передает во вторник Day.Az.
"Наши союзники по безопасности публично призывали к свержению демократического правительства в Армении", - сказал он в ходе своего выступления в Европарламенте.
Он добавил, что именно "при бездействии российских миротворцев армяне покинули Карабах".
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре