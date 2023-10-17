Пашинян обвинил Россию в попытках переворота в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в попытках свергнуть правительство в Ереване, передает во вторник Day.Az.

"Наши союзники по безопасности публично призывали к свержению демократического правительства в Армении", - сказал он в ходе своего выступления в Европарламенте.

Он добавил, что именно "при бездействии российских миротворцев армяне покинули Карабах".

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