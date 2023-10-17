https://news.day.az/politics/1607257.html Азербайджан и Турция проведут масштабные совместные учения - ФОТО - ВИДЕО
Азербайджан и Турция проведут масштабные совместные учения - ФОТО - ВИДЕО
В Азербайджане пройдут совместные азербайджано-турецкие тактические учения.
Как передает во вторник Day.Az, об этом говорится в сообщении минобороны Азербайджана.
"В Азербайджане находятся группа военнослужащих Вооруженных сил и авиационные средства братской Турции, задействованные в предстоящих в нашей стране совместных тактических учениях, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики.
Отметим, что совместные тактические учения, запланированные на 23-25 октября, пройдут по нескольким направлениям, включая город Баку, Нахчыванскую Автономную Республику и освобожденные территории", - говорится в сообщении ведомства.
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