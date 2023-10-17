https://news.day.az/politics/1607262.html Пашинян готов поставить подпись под договором с Азербайджаном
Пашинян готов поставить подпись под договором с Азербайджаном
Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года.
Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте.
"Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией к концу этого года стало реалистичным", - сказал он.
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