Пашинян готов поставить подпись под договором с Азербайджаном

Армения готова подписать мирный договор с Азербайджаном до конца года.

Как передает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте.

"Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией к концу этого года стало реалистичным", - сказал он.

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