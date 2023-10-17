Представители Красного Креста навестили в сентябре двух азербайджанских военнослужащих, находящихся в плену в Армении

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) навестили в сентябре этого года двух задержанных в Армении граждан Азербайджана.

Об этом заявила начальник отдела по связям с общественностью бакинского представительства МККК Илаха Гусейнова, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы регулярно навещаем этих людей. Им создаются условия для общения со своими семьями", - добавил он.

Напомним, что из-за ограниченной видимости в неблагоприятных погодных условиях на границе Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики с Арменией в апреле этого года пропали без вести военнослужащие министерства обороны Азербайджанской Республики - Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 года рождения) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 года рождения).

Затем стало известно, что они были взяты в плен в Армении, где над ними состоялся фиктивный суд, и в отношении Бабирова Агшина Габиль оглу вынесено "решение", согласно которому он приговорен к 11,6 годам лишения свободы.