Джейхун Байрамов и Джеймс Клеверли обсудили нормализацию отношений на Южном Кавказе

Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем Великобритании по иностранным делам, делам Содружества и развитию Джеймсом Клеверли.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы повестки сотрудничества между двумя странами, а также нынешняя ситуация в регионе, текущее состояние процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Подробно проинформировав о ситуации в регионе, министр Джейхун Байрамов отметил, что в результате локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахском регионе, был положен конец присутствию там незаконных армянских вооруженных сил, угрожавших стабильности и миростроительству в регионе.

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