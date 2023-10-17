Cтраны члены ОТГ создают новую совместную структуру

Будет создано Объединение верховных судов стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, об этом сказал председатель Верховного апелляционного суда Турции Мехмет Акарджа во время официального визита в Азербайджан.

"19 октября в Шуше состоится конференция в связи с созданием Объединения верховных судов стран-членов ОТГ. На этой конференции по случаю 100-летия Гейдара Алиева мы подпишем первую декларацию в связи с созданием Объединения. Будет проведена работа по подготовке устава этой структуры. Наряду с экономическим, политическим, историческим и культурным развитием тюркских государств, мы стремимся ускорить развитие и в области права посредством взаимного обмена опытом", - сказал он.

Отметим, что в рамках визита М.Акарджа встретился с председателем Конституционного суда Азербайджана Фархадом Абдуллаевым.