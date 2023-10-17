Потерпевший рассказал как армяне взяли его в плен

Мы стали вести с ними переговоры, чтобы они отпустили хотя бы женщин, и тогда мы сдадимся. Они притворились, что согласились на наше условие, но сразу же за этим стали стрелять.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на суде над Вагифом Хачатряном, обвиняемым в совершении геноцида в селе Мешели Ходжалинского района, сказал Барат Новрузов, попавший в плен к армянам во время этих событий.

Он сообщил, что когда он был в плену, Вагиф Хачатрян вместе с другим армянином Армарисом неоднократно подвергали его избиению.

"В 1991 году я стоял на оборонительном посту. Ближе к утру армяне напали на нас. Мы стали вести с ними переговоры, чтобы они отпустили хотя бы женщин, и тогда мы сдадимся. Они притворились, что согласились на наше условие, но сразу же за этим стали стрелять. Одна из пуль угодила в мою сестру, отчего она погибла на месте. Они хотели не только убивать азербайджанцев, но еще и взять заложников. Моего отца застрелил снайпер. Я укрылся в нашем доме и стал обороняться. Я стал вести переговоры, чтобы они отпустили женщин, и тогда я сдамся. Они согласились. Но как только моя мама и младшая сестра показались на пороге дома, армяне стали стрелять по ним и убили. Затем они стали обстреливать наш дом из тяжелого оружия. Меня ранило. Потом они стали поджигать наш дом. Как только я вышел из дома на улицу, они схватили меня и взяли в плен", - отметил в своих показаниях Барат Новрузов.

Далее Барат Новрузов рассказал о том, как ему удалось спастись.

"Наверху села была небольшая скала. В считанные секунды я принял решение и бросился оттуда вниз. "Если уж умирать, то не от их рук", - думал я в тот момент. К счастью, все обошлось, я смог спастись, а они решили, что я погиб. Весь в ранах, я добрался до соседнего села. Я шел по лесу в сторону Лачина. Через какое-то время я упал в обморок, потому что потерял много крови. Когда я открыл глаза, то увидел, что над моей головой склонились полицейские, работавшие в Ходжалы. Тогда я думал, что мой брат жив. Но потом узнал, что во время боев в полицейском участке моего брата тоже убили. Армянские боевики жестоки убили пятерых членов моей семьи", - добавил Б.Новрузов.

Отметим, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находившийся в международном розыске в связи с геноцидом в Мешели, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой был Вагиф Хачатрян, совершила геноцид в отношении местного азербайджанского населения в селе Мешели Ходжалинского района (на территории бывшего Аскеранского района). В общей сложности 25 азербайджанцев были убиты, ранены 14 человек, 358 азербайджанцев изгнаны из мест постоянного проживания в селе Мешели Ходжалинского района.

Вагиф Хачатрян обвиняется по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или насильственное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.