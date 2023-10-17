В Физули проведены масштабные восстановительные работы

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд поделился публикацией в социальных сетях о проводимых в Физули восстановительно-строительных работах, сообщает во вторник Day.Az.

"Это моя третья поездка в Физули. В последний раз я был здесь 7 месяцев назад, и вижу, что за это время проведены масштабные восстановительные работы. Я с нетерпением жду возможности увидеть еще больший прогресс и то, как жители будут интегрироваться в свою новую жизнь", - пишет дипломат.

Напомним, что сегодня состоялся визит представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, в город Физули по случаю "Дня города Физули". В визите приняли участие в целом около 70 представителей дипломатического корпуса, в том числе около 30 послов. Они приняли участие в мероприятиях, посвященных "Дню города Физули".