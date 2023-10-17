Страсбургский миттельшпиль Пашиняна – почему ЕС не примет армянский гамбит

Автор: Эмин Севдималиев

Свершилось то, чего так ждали в Армении в ЕС - глава армянского правительства выступил с речью с Европарламенте. Данное событие особенно в двух плоскостях. Во-первых, в связи с процессами на Южном Кавказе. Второй момент, который кажется очень важным, связан с тем, что выступление премьер-министра Пашиняна полностью поменяет систему безопасности Армении и в дальнейшем поставит страну в еще более сложное положение чем раньше.

Эти два момента связаны между собой и неотделимы, однако, анализ будет вестись в контексте второго элемента, так как проблема безопасности Армении является актуальным вопросом для всего региона.

Необходимо отметить некоторые ключевые моменты выступления Пашиняна. Сразу же в глаза бросаются два заявления. Во-первых, о том что "союзники" предпринимали действия для смены власти в стране. Под союзниками, как мог догадаться читатель, подразумевалась Россия. Второй важный момент связан с тем, что Пашинян заявил о новом направлении партнерства Армении и ЕС - в сфере безопасности.

Рассмотрим более подробно два вышеупомянутых пункта. Обвинение в попытке переворота, пусть даже и завуалированное, является весьма экстраординарным шагом и демонстрирует насколько сложные сейчас отношения между Москвой и Ереваном. Причина проблемных взаимоотношений, как считают в Ереване, связана с тем, что Москва отказалась от участия в армянском проекте по "защите" Карабаха. Конечно, то что Россия решила встать на сторону международного права спутало карты армян, и премьер-министр Пашинян не был рад такому развитию событий.

Такие страны как Армения, не обладающие военным и экономическим потенциалом не могут в одиночку противостоять угрозам и вызовам, с которыми могут столкнуться. В таком случае, у них остается два выхода - или умиротворять более сильную сторону с помощью уступок, либо передаче ответственности за свою безопасность третьей стороне для противостояния внешней угрозе. Судя по речи премьер-министра Пашиняна в Страсбурге, первый вариант не интересен Армении в силу разнообразных причин, как связанных с дискурсом внутри самой Армении, так и причин связанных персонально с главой армянского правительства.

Остается второй вариант - передаче ответственности за свою безопасность. Если изначально могло сложиться впечатление, что в роли такой стороны может выступить США, то большая дистанция и потенциально высокий риск конфронтации с Россией заставляет Пашиняна задуматься об альтернативе. Судя по развитию ситуации становится видно, что такой стороной является Европейский Союз, который заинтересован в ослаблении геополитического влияния России в соседних регионах. Стремление Еревана уйти из-под крыла России создает для Брюсселя возможность заполнить вакуум, что и делается в данный момент.

Апогеем этой трансформации стало приглашение Пашиняна на сегодняшнюю сессию Европейского Парламента в Страсбурге, где армянский премьер провозгласил, что "в последнее время отношения Армении и ЕС пополнились еще одним элементом - это сфера безопасности". Правда, заявление это было сделано в одностороннем порядке, и Парламент, так же как и другие структуры Европейского Союза, похоже, не поддерживают порыв Пашиняна. Еще одним косвенным подтверждением этого факта является то, что желающих послушать армянского премьера почти не было.

Вызывает серьезный вопрос желание и способности ЕС как-либо поддержать армянскую безопасность учитывая то, что армии стран блока не отличаются количеством, а также сложность принятия решений и всемирно известную брюссельскую бюрократию. А с точки зрения геополитики, европейские страны не захотят оказаться в ситуации еще одной конфронтации с Россией.

История не повторяется, но зачастую рифмуется

Поведение Пашиняна, и перемена в его внешнеполитическом курсе, указывает на один любопытный аспект - после принятия какого-либо внешнеполитического решения Пашинян не меняет его, несмотря на потери, с которыми сталкивается. Более того, после каждой потери, он продолжает увеличивать напор в попытке сломить другую сторону. В качестве примера, можно привести взгляды Пашиняна на отношения с Азербайджаном и позицию по Карабахскому вопросу. Если в начале армянский премьер делал заявления, которые подчеркивали то, что он не признает территориальную целостность Азербайджана, а его министр обороны обещал "новые войны за новые территории", то впоследствии глава армянского правительства признал территориальную целостность Азербайджана. Однако сделано это было после больших потерь со стороны Армении. И каждая последующая стадия в этом процессе совпадала с большим количество попыток эскалации, как мягких, так и военных.

Похожий подход прослеживается и в вопросе армянского разворота на запад. Он делается демонстративно и без оглядки на реакцию и возможные действия других сторон, в частности, России. Надо отметить, что Москва посылала однозначные сигналы Еревану о том, что такое поведение не вписывается в рамки партнерства. Несмотря на это, мы видим, что глава армянского правительства продолжает поднимать ставки в вопросе "разрыва" с Россией. На данный момент сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше, однако, необходимо помнить, что Кремль обладает значительными рычагами в отношении Армении, включая экономические и военные.

В контексте отношений с Россией можно отметить, что "увеличением ставок" являлось принятие решений, которые являлись антироссийскими по своей сути, включая ратификацию Римского Статута, проведение совместных учений с американскими военными и прочие.

Пашинян понимает, что США не сможет стать надежным защитником для Армении в силу географической отдаленности и приоритетной вовлеченности в другие регионы. С точки зрения американских политиков, на сегодняшний день есть три ключевых региона, которые получают львиную долю внимания США - Европа, Азия (в особенности Северо-Восточная Азия) и Ближний Восток. Армения не относится ни к одному из этих регионов. Учитывая структурные геополитические ограничения европейских стран, на индивидуальном уровне, и коллективно на уровне ЕС, блок не сможет стать гарантом безопасности Армении в той или иной форме. Особенно учитывая отсутствия каких-либо рычагов влияния в отношении других стран.

Пашинян загнал себя в весьма сложную геополитическую ситуацию, которая становится ближе к развязке. На данный момент, армянский премьер входит в заключительную часть партии с очень слабыми позициями.