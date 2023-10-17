Получение документов о назначении президентской пенсии для семей шехидов будет электронизирован

Получение документов, связанных с назначением президентских пенсий для семей шехидов, будет электронизировано.

В связи с этим Кабинет министров Азербайджана внес изменения в правила назначения и выплат президентских пенсий для семей шехидов, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, если документы или информация, необходимые для назначения президентских пенсий для семей шехидов, могут быть получены от соответствующего государственного органа (учреждения) через информационную систему электронного правительства, эти документы или информация не будут требоваться от заявителя. В случаях, когда доступ к таким документам или информации через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление запрашивается соответствующим государственным органом (учреждением) на основании запроса с согласия заявителя или предоставляется самим заявителем.