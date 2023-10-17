Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией может стать основой для безопасной среды в регионе - Видеоинтервью
Армения готова до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Европейском парламенте.
Политолог Ильяс Гусейнов сказал Trend в связи с этим, что за три года, прошедшие после войны, премьер-министр Армении Никол Пашинян высказывал очень противоречивые мнения, передает Day.Az.
"Хотя Пашинян озвучивает месседжи о мире, некоторые из членов его команды делают полностью противоречащие этому заявления. Складывается такое впечатление, что это так и запланировано. Это делается для того, чтобы затягивать процессы и не выполнить взятые на себя обязательства", - сказал он.
Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией может стать основой для безопасной среды в регионе, сказал Гусейнов.
Представляем вниманию это интервью в видеоформате.
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