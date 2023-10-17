Армения готова до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время выступления в Европейском парламенте.

Политолог Ильяс Гусейнов сказал Trend в связи с этим, что за три года, прошедшие после войны, премьер-министр Армении Никол Пашинян высказывал очень противоречивые мнения, передает Day.Az.

"Хотя Пашинян озвучивает месседжи о мире, некоторые из членов его команды делают полностью противоречащие этому заявления. Складывается такое впечатление, что это так и запланировано. Это делается для того, чтобы затягивать процессы и не выполнить взятые на себя обязательства", - сказал он.

Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией может стать основой для безопасной среды в регионе, сказал Гусейнов.

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