МИД Азербайджана опроверг обвинения Армении в адрес Азербайджана и Турции

Обвинение Армении в адрес Азербайджана и Турции касательно "блокады" не имеет ничего общего с реальностью.

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время его выступления в Европейском парламенте, сообщает Day.Az.

Было отмечено, что об изоляции Армении от проектов в регионе в связи с ее военной агрессией и территориальными претензиями хорошо известно всем. "Более того, похоже, что Армения намерена продолжать в том же духе и после освобождения Азербайджаном своих территорий. Армянская сторона прекрасно осознает, что существует обязательство организовать беспрепятственное движение граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, а также обеспечить безопасность на этом направлении. Армения также обязалась обеспечить строительство новых транспортных коммуникаций, соединяющих западные регионы Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой. К сожалению, Армения в очередной раз упускает эту возможность. Подписание соглашения о строительстве автомобильных и железных дорог, которые соединят основную часть Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Исламской Республики Иран, еще раз показывает, что в отличие от Армении, Азербайджан постоянно вносит положительный вклад в развитие транспортных коридоров в регионе, используя альтернативные маршруты", - говорится в сообщении МИД.