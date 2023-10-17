Агрессивная риторика Пашиняна наносит ущерб перспективам мира

Агрессивная риторика премьер-министра Армении наносит ущерб перспективам мира.

Об этом говорится в комментарии министерства иностранных дел Азербайджана по поводу заявлений, озвученных премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время его выступления в Европейском парламенте, сообщает Day.Az.

"В то время как появились исторические возможности для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и превращения региона Южного Кавказа в место мира и сотрудничества после того, как Азербайджан устранил угрозу, исходящую от армянского марионеточного режима и незаконных армянских вооруженных сил в Карабахском регионе, продолжающаяся агрессивная риторика премьер-министра Армении подрывает перспективы мира", - говорится в комментарии МИД.

Отмечается, что оскорбительно слышать такие заявления от Армении, которая позиционирует себя как миролюбивая, демократическая, уважающая международное право страна, в то время как сама она не отказывается от своих претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. "Заявления Армении, которая нарушила фундаментальные права до миллиона азербайджанцев, совершила массовые убийства и геноцид азербайджанцев, обвинила Азербайджан в "этнической чистке" местных армян, которые добровольно уехали в Армению, необоснованны и прямо противоречат отчетам и заявлениям представителей специализированных структур ООН, которые посещают регион, а также активно действуют в Армении. Это также демонстрирует, насколько противоречивы заявления премьер-министра Армении, который в своем обращении к армянской общественности 21 сентября сказал, что армянские жители Карабаха не сталкиваются с угрозами. В то же время не удивительно слышать такие противоречивые заявления от премьер-министра страны, которая известна открытой фальсификацией истории и фактов. Ссылаясь на принципы независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, неприменения силы и отказа от угрозы силой в документе на встрече в Гранаде, премьер-министр Никол Пашинян забывает, что несмотря на то, что Армения нарушала эти принципы более 30 лет, включая 5 лет пребывания у власти премьер-министра, именно Азербайджан сразу после 44-дневной войны представил Армении 5 базовых принципов", - говорится в комментарии МИД.