Снуп Догг кинул Армению

Автор: Зульфугар Ибрагимов

И что за друзья у Армении такие? Вот и Снуп Догг кинул армян.

23 сентября, как известно, должен был состояться концерт американского рэпера в Ереване. Было много радостной трескотни по этому поводу, словно не какой-то рэпер, а сам мессия планировал почтить своим присутствием Армению. Все испортил Азербайджан, начав за пару дней до этого антитеррористическую операцию и разгромив сепаратистов в Карабахе. Чем поверг Армению в "траур" и беспорядки. Какой уж тут концерт.

Кто отменил концерт, до сих пор до конца не ясно. То ли сам рэпер, то ли организаторы, то ли в правительстве решили, что сейчас не до этого. Короче - концерт не состоялся. Армяне бросились кто продавать билеты, кто скупать их по дешевке - на всякий случай, вдруг пригодятся. Пока поклонники Снупа обвиняли друг друга в меркантильности, армянские СМИ распространили новость, повергшую всю Армению в шок. "Рэпер Снуп Догг получил деньги от Армении, но может так и не приехать в Ереван", - сообщили СМИ.

По информации газеты "Грапарак, полученной, как утверждается, от соучредителя компании Doping Space Макара Петросяна, Снуп Догг мог вообще отказаться от выступления. "Он может сказать: "Вы дали деньги", а потом сказали: "Не приезжайте, и я не приехал". Но, он не отказывается: готов петь здесь, только если у него будут свободные дни", - сообщил Петросян.

Сколько было заплачено рэперу за несостоявшийся концерт? 6 миллионов долларов. Деньги были заплачены, но Догг не приехал и возвращать гонорар не собирается. Умный мужик этот Догг. Сейчас выступление отложено не по его вине, а откажись он от концерта вообще, придется деньги возвращать. Поэтому он просто говорит: я готов приехать, но только когда в следующий раз появится время. А когда это будет - большой вопрос.

Проще говоря, американский рэпер банально кинул Армению. Такие вот у нее друзья.