Посол Великобритании поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Оулд поздравил азербайджанский народ с 18 октября - Днем восстановления независимости.

Как сообщает Day.Az, об этом он написал на своей странице на платформе "Х".

"С Днем восстановления независимости, Азербайджан! В этот знаменательный день приветствуем силу и успехи, достигнутые азербайджанским народом. Давайте укреплять британско-азербайджанское партнерство ради более светлого и мирного будущего", - подчеркивается в публикации.