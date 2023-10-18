https://news.day.az/politics/1607449.html Посол Великобритании поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости - ФОТО
Посол Великобритании поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости - ФОТО
Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Оулд поздравил азербайджанский народ с 18 октября - Днем восстановления независимости.
Как сообщает Day.Az, об этом он написал на своей странице на платформе "Х".
"С Днем восстановления независимости, Азербайджан! В этот знаменательный день приветствуем силу и успехи, достигнутые азербайджанским народом. Давайте укреплять британско-азербайджанское партнерство ради более светлого и мирного будущего", - подчеркивается в публикации.
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