Вагиф Хачатрян сжег 5 человек в доме.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил попавший в плен во время Мешалинских событий Фазиль Гаджиев на суде над Вагифом Хачатряном, обвиняемым в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района.

"Рядом со мной убивали моих близких родственников и соседей. Убийц возглавлял Вагиф. Я давно знаю Вагифа Хачатряна. Он жил в соседнем селе Бадара", - добавил Ф.Гаджиев.

Отметим, что гражданин Армении Хачатрян Вагиф Черкезович, находящийся в международном розыске в связи с Мешалинским геноцидом, был задержан на ППП "Лачин" в июле этого года.

В декабре 1991 года преступная группировка, членом которой он являлся, убила 25 азербайджанцев, ранила 14 человек и изгнала 358 азербайджанцев с законного места жительства в селе Мешали Ходжалинского района.

В связи с возникновением достаточных основательных подозрений было принято постановление о привлечении Вагифа Хачатряна в качестве обвиняемого по статье 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.

В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.