ВС Азербайджана и Турции "заняли огневые позиции"

Отрабатываются действия по различным эпизодам предстоящих в Азербайджане совместных тактических учений, посвященных 100-летию образования Турецкой Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.

В соответствии с планом подразделения Сухопутных войск и Ракетно-артиллерийских войск, выведенные из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, заняли огневые позиции и выполнили задачи по подготовке установок к боевому применению.

Совместные учения двух братских стран, в ходе которых основное внимание будет уделено обеспечению боевого слаживания при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава, состоятся 23-25 октября.