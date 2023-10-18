Фальшивая реальность армянского исхода

Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Азер Ахмедбейли

После мероприятий по зачистке Карабахского региона от армянских вооруженных формирований и полного восстановления своего суверенитета Азербайджан сталкивается с политическим и морально-психологическим давлением со стороны целого ряда западных СМИ и политиков, российских так называемых либералов, и мировой армянской диаспоры.

В ход идут различные ложные нарративы и манипуляции общественным сознанием, чтобы в очередной раз попытаться сформировать негативный образ Азербайджана у широкой аудитории. Затем, дезориентировав сознание миллионов людей и создав массовое общественное мнение в нужном им русле, потребовать от западных политиков принять неотложные меры, например, ввести экономические санкции против Баку.

Набор инструментов для очернения репутации нашей страны традиционен. Вот несколько характерных примеров.

Неприкрытая ложь: "в Карабахе происходит геноцид и этнические чистки". Об этом заявляет премьер-министр Армении Никол Пашинян, бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, глава МИД Франции Катрин Колонна, а также различные армянские организации.

Умалчивание: Глава МИД Германии Анналена Бербок на заседании СБ ООН по Карабаху сказала: "Сложно представить себе сложности и тяготы, которые переносят жители Нагорного Карабаха в течение месяцев,...".

Никто из тех, кто сегодня радеет за армян Карабаха, ни словом не упоминает о таких же жителях Карабаха - азербайджанцах, изгнанных из своих домов, которые в течение 30 лет (лет, Анналена!!!) испытывали "сложности и тяготы".

Манипуляции чувствами: Интернет пестрел фото- и видеоматериалами в основном с женщинами и детьми, уезжавшими из Карабаха в Армению на машинах со своим скарбом. У широкой аудитории, читающей ВВС или DW, возникает чувство жалости к этим людям, а то, что они покидают Карабах по собственной воле, остается за кадром.

Фальсификации: "в Карабахе проживает 120 тысяч армян". Армяне вбросили эту цифру в медийное поле, и сейчас это воспринимается как безусловный факт, не подлежащий сомнению. По данным Баку, их число было минимум в два раза меньше. Согласитесь, армянская версия звучит для ушей неискушенной аудитории гораздо "весомее", и фраза "Карабах покинуло уже более 100 тысяч армян" демонстрирует масштабность "трагедии исхода".

Есть и другая причина: теперь можно будет запустить коррупционную схему, по которой большую часть финансовых вливаний из США, Франции и других стран в помощь 120 тысячам, а по факту 30-40 тысячам переехавших в Армению можно спокойно присваивать - никто же ведь не будет перепроверять реальное количество выехавших, полностью доверяя принимающей стороне.

Никто, кроме властей Азербайджана. Начиная с окончания 44-х дневной войны, и до недавнего массового выезда армян спецслужбами Азербайджана велось круглосуточное видеонаблюдение за тем, кто и на чем въезжал в Карабах и выезжал оттуда. Наверняка в скором времени будут опубликованы точные данные, и тогда мы узнаем, правдива ли была цифра 120 тысяч, или она была сфальсифицирована.

Подмена понятий: "Россия предала своего союзника, ОДКБ не вмешался", то есть, Россия, принимая во внимание ее союзнические отношения с Арменией, военным путем должна была вмешаться в антитеррористические мероприятия (а до этого и в 44-х дневную войну) на стороне Армении.

Шокирует то, что этот нарратив озвучивается не только в Ереване и не только проармянскими пропагандистами в Москве, но его повторяют, например, в Украине, Казахстане, и даже в Израиле.

Те, кто его запустил, знают о том, что Россия не имела юридических оснований применить силу против Азербайджана для защиты своего союзника. Говорили они это в надежде подтолкнуть руководство Кремля к мысли, что Россия, будучи великой державой, может не оглядываться на последствия нарушения международного права, и может делать то, что ей выгодно.

Эти и другие способы введения мирового сообщества в заблуждение окунают миллионы людей в фальшивую реальность, заставляя их в очередной раз, как это было в начале Карабахского конфликта, поверить в образ армянина-жертвы, и азербайджанца-палача.

Однако уже ясно, что на этот раз грязные технологии, применяемые Арменией, ее зарубежной диаспорой, и западными покровителями, не срабатывают: недавно был развенчан основной антиазербайджанский миф об этнических чистках в отношении карабахских армян, свидетельством чему является заявление миссии ООН по итогам визита в Карабахский регион.