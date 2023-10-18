По ком тюрьма плачет. Уж, не по Сержу ли Саргсяну?

Автор: Байрам Эльшадов

Серж Саргсян, военный преступник и, по совместительству, экс-президент Армении, решил заработать политические очки в Армении за счет несуществующего сепаратистского режима. Рассматривать все его интервью нет смысла, так как оно полностью заражено популизмом и является попыткой самоактуализироваться. Однако, есть некоторые моменты, которые необходимо подчеркнуть и рассмотреть более подробно.

В первую очередь, весьма интересным, пусть и глупым, кажется заявление о том, что Саргсян "не закрыл страницу" сепаратизма. Главным контраргументом является то, что не имеет абсолютно никакой важности перевернул ли страницу военный преступник Саргсян, его мнение никому за пределами Армении не интересно. Да и в самой Армении тоже, мы видим что абсолютное большинство людей не воспринимает всерьез слова Саргсяна. Ведь понимают, что последовав за ним страна подвергнется серьезному тесту, который с большой долей вероятности провалит.

И кого же обвинил в этом Саргсян? Всех. И бывших властей террористического сепаратисткого режима, и нынешнюю власть в Армении. Не тронул он только себя любимого.

Любопытным кажется еще и то, что Саргсян воспользовался предложенной ему медиа площадкой для того, чтобы раскачать лодку в Армении, обвинив нынешнего премьер-министра Никола Пашиняна в том, что он не способен обеспечить безопасность страны и поставил под сомнения методы управления главы правительства, отметив что "демократии в Армении нет".

Мы не будем вступать в дискуссию о том, есть ли в Армении демократия, уж слишком много написано на эту тему. Скажем лишь то, что если в Армении нет демократии, то что останавливает нынешнее правительство от того чтобы усадить военного преступника Саргсяна в клетку, запереть ее и выкинуть ключ? Особенно учитывая то, что он открыто призывает к смещению действующего режима и подталкивает страну к гражданскому расколу?

В итоге, Саргсян продолжает свой путь политического трупа, мысли которого интересны только трем с половиной людей из его окружения. Но такими темпами он со стремительной скоростью приближается к участи, которая постигла Араика и прочих людей, которые также считали себя важными персонами. И может Саргсян и не закрыл в своей голове страницу сепаратизма, но Армения давно решила, что Серж ей не нужен.