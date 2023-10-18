МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Министерство иностранных дел Турции поделилось публикацией в связи с 18 октября - Днем восстановления независимости Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, публикация опубликована на странице ведомства в социальной сети "Х".

"Поздравляем братский Азербайджан с 32-й годовщиной восстановления независимости!" - говорится в публикации МИД.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День восстановления независимости. 18 октября 1991 года Верховный совет Азербайджана принял Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики". На пленарном заседании парламента Азербайджана 15 октября 2021 года был принят новый закон "О Дне независимости", который был в тот же день утвержден Президентом Ильхамом Алиевым. Согласно данному закону, 18 октября - День государственной независимости переименован в День восстановления независимости