На суде над Вагифом Хачатряном дал показания еще один потерпевший

На суде над Вагифом Хачатряном, обвиняемым в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, дал показания еще один потерпевший.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, Микаил Нурмамедов, попавший в армянский плен во время событий в Мешали, рассказал о преступлениях Хачатряна.

"Хачатрян застрелил пастуха Юниса, когда тот пас овец. Все село знает об этом. Также он убил Мирюсифа, жителя нашего села. А в машине скорой помощи он застрелил Равиля. Вагиф со своими бандитами сжег также автомобиль "Москвич" Раджаба. Вагиф, у тебя сейчас хватает наглости все это отрицать? Ты не человек", - сказал потерпевший.

Отметим, что в декабре 1991 года преступная группировка, членом которой был Вагиф Хачатрян, совершила геноцид в отношении местного азербайджанского населения в селе Мешали Ходжалинского района. В общей сложности 25 азербайджанцев были убиты, ранены 14.

358 азербайджанцев были изгнаны из мест постоянного проживания в селе Мешали Ходжалинского района.

Вагиф Хачатрян обвиняется по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или насильственное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.