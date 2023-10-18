Стали известны победители Общереспубликанского конкурса знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана»

На очередном Общереспубликанском конкурсе знаний, который состоялся 18 октября в Центре Гейдара Алиева среди 50 высших учебных заведений, первое место заняла команда Академии Службы государственной безопасности имени Гейдара Алиева, второе - команда Полицейской академии министерства внутренних дел, третье - команда Высшей Военной школы внутренних войск министерства внутренних дел.

Как сообщает в среду Day.Az, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров и министр науки и образования Эмин Амруллаев вручили победителям дипломы и подарки.

Отметим, что IX Общереспубликанский конкурс знаний "Гейдар Алиев и история Азербайджана" был организован Центром Гейдара Алиева при поддержке министерства науки и образования Азербайджанской Республики.

Проект, ставший уже традицией, нацелен на изучение и продвижение истории Азербайджана, а также жизни и многогранной деятельности и наследия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, 100-летие которого отмечается в этом году.

18 октября, в День восстановления независимости, сначала был представлен видеоролик, отражающий встречи общенационального лидера Гейдара Алиева с молодежью, важные советы великого лидера, данные им молодежи, а также продолжение пути Гейдара Алиева Президентом Ильхамом Алиевым.

Из года в год интерес к конкурсу растет, в этом году в конкурсе знаний приняли участие команды из 50 высших учебных заведений страны.

Участники проверили свои знания по темам "Детство и юность Гейдара Алиева", "Гейдар Алиев и годы независимости Азербайджана" , "Гейдар Алиев и Карабахские истины", "Триумфальный марш азербайджанской армии в Отечественной войне" и по другим темам.

На этапе подготовки к соревнованиям команды приняли участие в тренингах, организованных в Центре Гейдара Алиева, ознакомились с архивными материалами, хранящимися в Музее Гейдара Алиева.