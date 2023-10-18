Посол Рахман Мустафаев осудил деструктивный подход Нидерландов по вопросу нормализации между Азербайджаном и Арменией

Нидерланды склоняются к неконструктивному подходу в вопросе продвижения мира на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети "X" написал посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Мустафаев.

Он отметил, что вчера Палата представителей проголосовала за предложение, призывающее правительство Нидерландов "положительно отнестись к любой просьбе Армении о военной поддержке со стороны ЕС".

Посол отметил, что такой подход является "неконструктивным, ведущим к милитаризации [Южного Кавказа], а не к миру и примирению".

"Необходимо, чтобы Нидерланды, вместо того чтобы поддерживать продолжающуюся деструктивную позицию Армении и поощрять ее, начали бы добросовестно участвовать в усилиях по построению мирного сосуществования в нашем регионе и сосредоточились на конструктивных переговорах по мирному процессу между Азербайджаном и Арменией", - добавил он.