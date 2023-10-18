Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления независимости.

Как сообщает Day.Az, публикацией об этом турецкий лидер поделился в социальной сети.

"Сердечно поздравляю Азербайджан, братство с которым не имеет равных в мире, с Днем восстановления независимости. Приветствую от имени всей Турции моего брата Президента Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ по случаю этого вызывающего чувство гордости дня", - говорится в публикации.