https://news.day.az/politics/1607674.html На заседании Совета ЕС по иностранным делам обсудят вопросы, связанные с Азербайджаном и Арменией
На заседании Совета ЕС по иностранным делам обсудят вопросы, связанные с Азербайджаном и Арменией
На заседании Совета Европейского союза по иностранным делам будут обсуждаться вопросы, связанные с Азербайджаном и Арменией.
Как передает в среду Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Было отмечено, что заседание Совета по иностранным делам, которое состоится 23 октября в Люксембурге, будет проходить под председательством верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности.
Совет обсудит вопросы, связанные с войной в Украине, обменяется мнениями по событиям, связанным с Арменией и Азербайджаном, говорится в сообщении.
Кроме того, будет обсуждена ситуация по событиям в Израиле и Газе.
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