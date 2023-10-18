https://news.day.az/politics/1607689.html Посольство США поздравило азербайджанский народ
Посольство США поздравило азербайджанский народ
Посольство США поздравило азербайджанский народ с Днем восстановления независимости.
Об этом говорится в публикации в аккаунте посольства в Facebook, передает в среду Day.Az.
"Посольство США поздравляет азербайджанский народ с 32-й годовщиной восстановления независимости!" - говорится в публикации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре