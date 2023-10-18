Посольство США поздравило азербайджанский народ

Посольство США поздравило азербайджанский народ с Днем восстановления независимости.

Об этом говорится в публикации в аккаунте посольства в Facebook, передает в среду Day.Az.

"Посольство США поздравляет азербайджанский народ с 32-й годовщиной восстановления независимости!" - говорится в публикации.