Али Асадов встретился с председателем Верховного суда Турции

Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов 18 октября встретился с делегацией, возглавляемой председателем Верховного суда Турецкой Республики Мехметом Акарджа.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров, в ходе встречи было с удовлетворением отмечено всестороннее успешное развитие связей братства и союзничества между двумя странами.

Премьер-министр отметил, что нынешний год особенно знаменателен для обеих стран, поскольку в этом году отмечается 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и 100-летие образования Турецкой Республики. Особо было подчеркнуто значение участия председателя Верховного суда Турции в предстоящей в Шуше международной конференции, посвященной 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева и в учредительном заседании Конференции верховных судов тюркских государств.

Было отмечено, что азербайджано-турецкие отношения, всесторонне развиваясь на современном этапе под руководством лидеров двух стран Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, достигли пика стратегического партнерства и союзничества.

Стороны выразили уверенность, что визит Президента Турции в Нахчыванскую Автономную Республику в прошлом месяце внесет важный вклад в дальнейшее стремительное развитие отношений между братскими странами во всех сферах. В этой связи отмечена важность участия глав государств в церемонии закладки фундамента газопровода Ыгдыр-Нахчыван, а также значение подписанных между двумя странами Протокола о намерениях по проекту железной дороги Карс-Нахчыван и Соглашения о сотрудничестве по строительству жилых домов, начальной школы, детского сада и культурного центра в турецкой провинции Кахраманмараш.

Оценив как важный фактор эффективную реализацию решений, принятых на заседаниях Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества и Совместной межправительственной комиссии, А.Асадов назвал отрадным тот факт, что за 9 месяцев текущего года взаимный торговый оборот, увеличившись на 42 процента, достиг рекордной отметки.

Было выражено удовлетворение успешным развитием отношений между судебно-правовыми системами Азербайджана и Турции.

Стороны согласились во мнении, что продолжение сотрудничества между судебно-правовыми органами как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, а также регулярный обмен опытом будут полезны обеим странам.

На встрече также были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в сфере инвестиций, энергетики, транспортно-транзитной и многих других областях.