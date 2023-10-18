Вагиф Хачатрян убил азербайджанцев, которых когда-то приглашал на свадьбу.

Кто такой Вагиф Хачатрян, совершивший жестокие преступления против граждан Азербайджана, в том числе пытки, убийства?

Как сообщает Day.Az, Вагиф Хачатрян родился 28 октября 1955 года в селе Бадара Аскеранского района (село Бадара находилось в 4-х км от села Мешали, где произошла трагедия). Он жил в этом селе, женат и имеет трех дочерей. Кроме него, в семье были два брата и сестра, в 1974-1976 годах проходил военную службу в рядах бывшей советской армии.

Село Мешали - одно из сел, расположенных на территории Ходжалинского района Азербайджана. 23 декабря 1991 года армянские жители села Бадара и армяне из других сел, жившие по соседству с Мешали, создали вооруженные формирования и напали на Мешали. Преступная группировка, членом которой был Вагиф Хачатрян, безжалостно убила в Мешали 25 азербайджанцев и ранила 14.

За совершенные Хачатряном преступления против него было возбуждено уголовное дело, а в 2013 году Наримановский суд вынес решение о его аресте. После этого он был объявлен в международный розыск. Задержан 7 июля 2023 года на погранично-пропускном пункте "Лачин".

Уже состоялось 3 судебных заседания по делу Вагифа Хачатряна. 68-летний Хачатрян ведет себя так же цинично, как и 32 года назад. Он не признал себя виновным в преступлениях, указанных в обвинительном акте, несмотря на неопровержимые доказательства, а также заявил, что не участвовал в нападении на Мешали.

Из показаний потерпевшего Шахина Кязымова в суде: "Я лично знаю Вагифа Хачатряна, он и его брат Гурген не раз бывали у нас в гостях. Я знал много людей из села Бадара, где жил Вагиф Хачатрян, они часто приезжали к нам, у нас были хорошие отношения. Мы совершенно не ожидали, что они нападут на нас. Мой брат Рамиль Кязымов вывозил больного из нашего села на машине скорой помощи, в это время банда Вагифа устроила засаду и открыла по ним огонь".

Другой потерпевший - Мухаммед Зейналов: "Я много раз бывал в селе Бадара, где жили армяне. У нас с ними были очень хорошие отношения, мы не думали, что они нападут на нас. Они хотели полностью окружить Мешали и уничтожить нас. Только потому, что они не смогли полностью окружить село, мы смогли выбраться. Они поджигали дома один за другим. В селе жил Новруз-киши, они убили всю его семью. Если бы мы не смогли бежать в направлении Лачина, они бы убили всех нас. Позже, когда мы забирали трупы, мы увидели, что многие из них были сожжены, на других трупах были видны следы глумления".

Вагиф Хачатрян опознал многих потерпевших, но в убийствах и нападениях не признался.

Вагиф Хачатрян: "Я приглашал жителей Мешали на свою свадьбу, накрыл для них отдельный стол. Как я мог потом стрелять по ним?".

Это заявление Вагифа Хачатряна вызвало серьезное возмущение среди потерпевших.

Пострадавший Немат Кязымов: "Банда Вагифа напала на деревню и убила моего отца, а мою тетю Нубар Гасымову ранили в ногу. Когда мы подоспели к ней, она сказала, что это банда Вагифа напала на них. Они не смогли полностью окружить село, дорога в направлении Лачина была открыта, поэтому мы смогли спастись".

На фоне всех этих обвинений Вагиф Хачатрян пытался выставить себя "несчастным" и "невиновным".

Одним из азербайджанцев, над которыми армянами была учинена самая жестокая расправа в селе Мешали, был Новруз Новрузов. Он был охотником. В селе его очень уважали. Во время нападения более 50 армян окружили дом Новруза-киши, а затем подожгли его. Никто из его семьи не выжил.

Члены семьи убитого Новрузова Новруза Магеррам оглу:

Новрузова Адиля Мухаммед гызы, 1932 года рождения,

Новрузова Рахиля Новруз гызы, 1977 года рождения,

Новрузова Рубаба Новруз гызы, 1979 года рождения,

Новрузов Закир Новруз оглу, 1971 года рождения.