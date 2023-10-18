Турция поддержит Азербайджан и в вопросе возвращения западных азербайджанцев на родину

Братская Турция оказала Азербайджану огромную политическую и моральную поддержку во время освобождения азербайджанских земель от оккупации. Эту поддержку со стороны братской Турции мы ощущали всегда.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал журналистам председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли.

По его словам, возвращение в Западный Азербайджан - один из приоритетных вопросов для азербайджанского государства и народа. "Мы не сомневаемся в том, что братская Турция поддержит Азербайджан и в этом вопросе", - отметил глава общины.

Подчеркнув, что на территории Турции проживает значительное количество азербайджанцев из Западного Азербайджана, депутат сказал: "Во время геноцида западных азербайджанцев в 1918-1920 годах большое количество наших соотечественников поселилось в Турции. Это происходило в первые годы советской власти и даже позже. Мы считаем, что эти люди тоже имеют право вернуться в родные края. Это не только наш вопрос, но и вопрос Турции".