Нарушения прав человека в Армении доведены до апогея. Почему молчит Запад?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Западные страны на протяжении многих лет осуществляли военные и политические интервенции в различные страны мира, прикрываясь поводом "демократических принципов" и "прав человека". Факты такого типа мы можем найти в различных обществах мира, от стран Южной Америки до постсоветских и арабских стран. Какое государство не прислушивается к определенным кругам на Западе, для его наказания на первый план выдвигаются "права человека" и на почве этого происходит вмешательство во внутренние дела страны, используя различные способы. Но европейские институты игнорируют эти факты, даже если они бьют по жизни людей в государствах, защищающих интересы Запада.

В настоящее время этот процесс наблюдается в Армении. Известно, что премьер-министр Никол Пашинян, пришедший к власти в результате революции в мае 2018 года, привлекает внимание своей тактикой беспощадного наказания своих оппонентов. Доказательством тому является беспощадное поведение полиции в акциях, имевших место в Армении до и после Второй карабахской войны, а также массовые аресты оппозиционеров. Протесты вспыхнули и после антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в Карабахском районе. И тут правоохранительные органы Армении по приказу Пашиняна применили жесткую силу, в результате чего сотни участников акции были арестованы.

В стране также проявляются очень агрессивные действия и отношении политических активистов. Например, после Отечественной войны Гарник Петросян, вошедший в здание парламента и потребовавший отставки Пашиняна, через несколько дней был найден мертвым под мостом.

Также 26 января 2019 года после голодовки в тюрьме скончался директор новостного сайта "Haynews.am" Мгер Егиазарян.

Печальная ситуация с правами человека в Армении, неправда ли? Армянская оппозиция, используя заявления НПО и отчеты международных организаций, заявляет о фактах нарушения прав человека в Армении, но толку?

В докладе, опубликованном Госдепартаментом США в прошлом году, говорится, что сотрудники правоохранительных органов в Армении плохо обращаются с людьми и даже незаконно производят аресты. Кроме того, в докладе также упоминается, что в Армении ограничена свобода слова.

Также с каждым годом увеличивается количество обращений из Армении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). По информации, в прошлом году из Армении в ЕСПЧ поступило 1250 заявлений.

Любопытно, что никаких карательных мер в отношении официального Еревана, несмотря на все факты, не предпринято. Напротив, отношения западных институтов с Пашиняном находятся на высоком уровне. Премьер-министр Армении размещает в стране европейские институты и предпочитает быть представленным на платформах с участием Запада, а не России. С другой стороны, Ереван не уважает принцип "прав человека", который Европа пытается диктовать миру.

Можно прийти к выводу, что и "демократичность" правительства Армении, и любовь Запада к демократии - это вопросы, связанные с интересами.

Сегодня западные страны молчат по вопросам, связанным с правами человека в Армении. Причина очень проста. Пашинян был приведен к власти Западом, и его особая миссия - вывести российскую базу из Армении и заморозить членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Все остальные проблемы старый свет будет игнорировать.

Как уже говорилось выше, Запад лишь продвигает "демократические принципы" против той власти, которая не прислушивается". Это означает, что западные страны превратили демократические ценности в политические инструменты и используют их по своему усмотрению. Армения является новейшим примером этого. Становится ясно, что демократия - ложь Запада номер один!