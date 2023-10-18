Банда Хачатряна зверски издевалась над нами.

Как сообщает Day.Az, об этом на суде над Вагифом Хачатряном, обвиняемым в совершении геноцида в селе Мешали Ходжалинского района, сказал Байрам Гаджиев, попавший в плен во время этих событий.

"Вагиф, ты знал меня, моего отца, почему же ты причинил нам такие мучения? Вы напали на нас, схватили всех, учинили немыслимые зверства над всеми, в том числе над детьми, женщинами", - сказал он.

Байрам Гаджиев попросил назначить Вагифу Хачатряну самое суровое наказание.

Отметим, что в декабре 1991 года преступная группировка, членом которой был Вагиф Хачатрян, совершила геноцид в отношении местного азербайджанского населения в селе Мешали Ходжалинского района. В общей сложности 25 азербайджанцев были убиты, ранены 14.

358 азербайджанцев были изгнаны из мест постоянного проживания в селе Мешали Ходжалинского района.

Вагиф Хачатрян обвиняется по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или насильственное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.