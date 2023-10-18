Президент ТСРК поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар поделился в социальной сети Х публикацией по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в публикации отмечается: "Сердечно поздравляю дорогой Азербайджан, с которым нас связывают древние братские узы, с 32-м Днем независимости, желаю Президенту Ильхаму Алиеву и всему народу Азербайджана полных успехов благополучных дней".