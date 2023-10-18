https://news.day.az/politics/1607727.html Президент ТСРК поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости
Президент ТСРК поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости
Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар поделился в социальной сети Х публикацией по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, в публикации отмечается: "Сердечно поздравляю дорогой Азербайджан, с которым нас связывают древние братские узы, с 32-м Днем независимости, желаю Президенту Ильхаму Алиеву и всему народу Азербайджана полных успехов благополучных дней".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре