Лицемеры собрались в Брюсселе срывать мир на Южном Кавказе

Автор: Мехти Ахмедзаде

Вчера по итогам заседания Комитета министров Совета Европы было зачитано очередное заявление касательно ситуации вокруг Азербайджана и Армении, подписанты которого сумели лишь показать свое лицемерие и двойные стандарты.

"Героями" стали Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сан-Марино.

Они обеспокоены (во время Первой Карабахской войны, когда резали и гнали азербайджанцев, их почему-то ничего не беспокоило) следить за крайне сложной ситуацией, сложившейся после массовой эмиграции карабахских армян в результате "военных действий Азербайджана 19 и 20 сентября и девятимесячной блокады Лачинского коридора".

Как говорится, опять двадцать пять - поверили армянским сказкам про "блокаду", несмотря на то, что все это время обеспечивалось бесперебойное движение на Лачинской дороги. Сотни фото- и видеосвидетельств, сотни разоблачений мифов о "кризисе" и "голоде" - подписанты закрывают на это глаза.

Идем далее. В заявлении лицемеров отмечается, что необходимо обеспечить продолжение беспрепятственной гуманитарной помощи тем, кто все еще в ней нуждается в Карабахе, а также тем, кто уехал. Во-первых, те, кто принял решение остаться, получают всю необходимую помощь в рамках процесса реинтеграции. Во-вторых, вы сейчас лишь вспомнили про это? А где была эта гуманитарная помощь, когда азербайджанские беженцы покидали Карабах без обуви в снег и холод, убегая от боевиков, жаждущих крови. Армяне, напомним, уехали мирно, спокойно, со всеми необходимыми вещами. У них был выбор - остаться или уйти. Они его сделали. Азербайджанцам выбора предоставлено не было. Были массовые убийства, резня, геноцид...

Двойные стандарты со стороны подписантов? Непременно. Кто-нибудь удивляется уже? Нет.

В заявлении также отмечается, что Азербайджан должен обеспечить права человека, основные свободы и безопасность карабахских армян, включая право жить достойно в своих домах без запугивания и дискриминации, а также создать условия для добровольного, безопасного, достойного и устойчивого возвращения беженцев и перемещенных лиц в свои дома в Карабахе, при уважительном отношении к их истории, культуре и правам человека. Кроме того, культурное наследие и права собственности местного населения должны быть эффективно защищены и гарантированы.

Опять-таки, где были эти слова на протяжении 30 лет? Кроме того, Баку гарантировал безопасность армян, желающих остаться и жить на территориях Азербайджана. Процесс реинтеграции именно является этой гарантией, так как, став полноправными гражданами нашей страны, они будут под защитой государства, как и любой азербайджанец.

Один момент считаем положительным в данном антиазербайджанском заявлении: "ЕС подтверждает свою поддержку суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности как Азербайджана, так и Армении". Но потом подписанты призвали Азербайджан подтвердить свою безоговорочную приверженность территориальной целостности Армении в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года".

Призыв не по адресу. Азербайджан не раз заявлял о том, что признает территориальную целостность Армении. Это Ереван 30 лет имеет претензии к Баку и именно Ереван до недавнего времени игнорировал Алматинскую декларацию. Все вопросы по этому поводу к Николу Пашиняну.

А теперь самое абсурдное - ЕС ждет объявления Азербайджаном всеобъемлющей амнистии для всех карабахских армян.

Советуем ЕС не вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, ибо, если речь идет об Арутюняне, Варданяне, Хачатряне и других преступниках, никакой амнистии террористам и убийцам дано не будет, как и везде в мире.

Каждый террорист, боевик, который понесет ответственность за все преступления, совершенные против азербайджанского народа и азербайджанской государственности.

Интересно было бы посмотреть на реакцию подписавшейся под этим заявлением Норвегии, если бы ей предложили амнистировать террориста Брейвика. Думаем, норвежцы будут в шоке.

Складывается впечатление, что очередным своим антиазербайджанским выпадом Европа просто пытается сорвать положительные и мирные процессы на Южном Кавказе.

На фоне призыва со стороны президента Совета Европы Шарля Мишеля о проведении встречи на высшем уровне по поводу мирного договора, подобные заявления никоим образом не служат поддержкой призывов ЕС к урегулированию, а, наоборот, всевозможно оттягивают любые процессы, прибавляя к наглости Еревана.