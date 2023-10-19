https://news.day.az/politics/1607749.html СГБ расследует факты создания армянами радиопомех для гражданской авиации - ВИДЕО
СГБ расследует факты создания армянами радиопомех для гражданской авиации - ВИДЕО
В Службе государственной безопасности Азербайджана проводится расследование в связи с радиопомехами, создаваемыми армянскими незаконными вооруженными формированиями против воздушных судов, сообщает в четверг Day.Az.
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