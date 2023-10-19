СГБ назвала средства, при помощи которых армяне создавали радиопомехи против воздушных судов

В ходе расследования продолжающегося уголовного дела в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана по расследованию террористических и иных преступлений, совершенных армянскими незаконными вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана, наряду с другими специальными техническими средствами, находившимися в распоряжении указанных вооруженных формирований, разоруженных в результате антитеррористических мероприятий локального характера, были обнаружены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) типа "Поле-21М" иностранного производства, установленные на базе грузовых автомобилей "Repellent-1", а также иные комплексы РЭБ, установленные кустарным способом.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в информации, распространенной СГБ Азербайджана.

Было отмечено, что по тактико-техническим показателям комплекс "Полюс-21М" был использован для создания радиопомех, а также ограничения сигналов, поступающих от спутниковых навигационных систем типа "GPS", "ГЛОНАСС", "Галилео", "Бейдоу" и других на объекты, расположенные на расстоянии до 150 км.