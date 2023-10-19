Армян водят за нос?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Со вчерашнего дня в армянском сегменте соцсетей царит бурное оживление по поводу якобы принятия Комитетом министров Совета Европы некоего заявления антиазербайджанской направленности. В этом заявлении, как утверждается, от Баку требуют немедленно амнистировать всех карабахских сепаратистов, заявить о своем бездоговорном признании территориальной целостности Армении, обеспечить международные механизмы в Карабахе и все такое прочее.

Радость была недолгой - выяснилось, что это вовсе не принятое Комитетом министров заявление, а просто озвученное на заседании заявление делегации Евросоюза при СЕ. В тексте тоже, кстати, упоминается Евросоюз, а не Совет Европы. И на сайте СЕ нет никаких упоминаний о том, что этот документ был проголосован и принят. Некоторые страны по непонятным причинам просто присоединились к этой болтовне. И что интересно - среди них есть государства, не являющиеся членами ЕС, но почему-то присоединившиеся к заявлению делегации Евросоюза.

Поддержали антиазербайджанские нарративы Албания, Андорра, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Сан-Марино. С некоторыми из этого списка все понятно. Например, с Лихтенштейном или Монако. Но не может не удивить присутствие в этом списке Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, стран, стоящих в очереди за азербайджанским газом. Македония, например, строит с Грецией интерконнектор, чтобы получать газ из Азербайджана. Как-то это все странно. Неужели заявления Макрона или председателя Европароламента Метсолы так подействовали?

А армянским блогерам посоветуем не морочить головы своей аудитории. Армянский народ за последние три года уже пережил столько разочарований, что хватит на всю оставшуюся его историю. А такие новости только усиливают комплексы неполноценности. Армян уже радовали многими глупостями вроде намерения некоего принца Лихтенштейна прилететь в Ханкенди на самолете без разрешения Баку. И ведь соплеменники фантазеров радовались, верили, что такое возможно. Вчера они бурно отмечали "заявление" Комитета министров СЕ, а сегодня узнают, что это был фейк. Удар, однако. Хватит уже водить за нос армянский народ, пора показать ему неприятную правду. Да, поначалу будет трудно, зато потом придет понимание. Надеемся, что придет.