Участницы VI Конгресса азербайджанских женщин посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле.

Как сообщает Day.Az, также была почтена память супруги общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.