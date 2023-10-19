https://news.day.az/politics/1607776.html Участницы VI Конгресса азербайджанских женщин посетили Аллею почетного захоронения - ФОТО
Участницы VI Конгресса азербайджанских женщин посетили Аллею почетного захоронения - ФОТО
Участницы VI Конгресса азербайджанских женщин посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле.
Как сообщает Day.Az, также была почтена память супруги общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
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