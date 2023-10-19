МИД Азербайджана прокомментировал сообщения о гибели сограждан в Израиле

Вчера израильские СМИ сообщили, что в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли 3 гражданина Азербайджана и 1 пропал без вести.

Как заявили в четверг Day.Az в министерстве иностранных дел Азербайджана, данная информация пока не нашла своего подтверждения.

Отметим, что по данным МИД Азербайджана, число погибших азербайджанцев в Израиле составляет 8 человек: Шамиль Аббасов (гражданин Израиля), Эмин Ахундов (двойное гражданство), Илькин Назаров (двойное гражданство), Лиор Азизов (гражданин Израиля), Роман Гандель (гражданин Израиля), Эден Абдуллаев (гражданин Израиля), Эмиль самуилов (гражданин Израиля) и Джиар Давидов (гражданин Израиля).

Напомним, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. Сначала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху. В результате число погибших превысило 1 400 человек, более 3 300 получили ранения.