VI Конгресс азербайджанских женщин в Баку

Сегодня в Баку проходит VI Конгресс азербайджанских женщин.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, VI Конгресс азербайджанских женщин, собравший около 600 женщин со всех регионов Азербайджана, проходит по случаю 100-летия общенационального лидера Гейдара Алиева, положившего начало женскому движению в Азербайджане, а также 25-летия первого Женского Конгресса.

На VI Конгрессе азербайджанских женщин пройдут дискуссии в 4-х панелях по темам: "Основная миссия великого лидера Гейдара Алиева: Великое возвращение", "Гендерные вопросы в правовой плоскости: текущая ситуация, предстоящие вопросы", "Гендерные аспекты социально-экономических реформ. Представительство женщин в формальной и неформальной занятости", "Вызовы и глобальные тенденции в реализации прав женщин".

В конгрессе также примут участие депутаты, представители государственных и неправительственных организаций, посольств иностранных государств и международных организаций из всех регионов республики, видные общественно-политические деятели, а также должностные лица Турции, Узбекистана и Таджикистана.

По итогам обсуждения и предложений будет принято решение и озвучено обращение азербайджанских женщин к главе государства.