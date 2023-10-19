Азербайджан создал все необходимые условия для развития женщин в науке и образовании

Азербайджан создал все необходимые условия для развития женщин в сфере науки и образования, и продолжит делать все возможное для повышения роли женщин в обществе.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Али Ахмедов, на VI Конгрессе азербайджанских женщин, посвященном 100-летию великого лидера Гейдара Алиева.

"Привлекают внимание две основные особенности, отличающие VI Конгресс азербайджанских женщин от других. Первая из них то, что он посвящен 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева. Вторая - конгресс впервые проходит в Азербайджане после полного восстановления своего суверенитета. Это историческое событие придает мероприятию особый смысл и красоту", - отметил А.Ахмедов.

По его словам, семья - это ядро общества.

"Женщина - опора семьи. А здоровая семья является источником здорового общества. Без женщин невозможно представить семью и общество.

За последние 15-20 лет женщины сильно изменились. Они проявляют широкую активность в обществе и государственных структурах", - добавил он.