За использование смартфонов военнослужащие исключены из рядов азербайджанской армии

Министерство обороны Азербайджана опубликовало заявление о военнослужащих, использующих социальные сети.

Как сообщили в четверг Day.Az в минобороны, в азербайджанской армии регулярно проводятся просветительские беседы с личным составом по вопросам информационной безопасности, а также правил конфиденциальности. С ними подписываются письменные обязательства, после чего на них возлагается определенная ответственность.

"Тем не менее, было обнаружено, что несколько военнослужащих использовали смартфоны во время службы, а также делились фото и видеозаписями относительно ведения службы в своих личных аккаунтах.

Некоторые из этих военнослужащих были исключены из рядов армии за действия, противоречащие соответствующим приказам и распоряжениям руководства министерства обороны, а в отношении других были приняты строгие дисциплинарные меры.

В отношении военнослужащих, грубо нарушающих правила военной этики, а также требования уставов и соответствующих приказов при использовании мобильных телефонов и действиями, неприемлемыми для военнослужащих, будут приняты дальнейшие серьезные меры", - говорится в сообщении ведомства.

Было отмечено, что были подготовлены и представлены новые предложения для внесения соответствующих изменений в законодательство в связи с дальнейшим ужесточением правил.