В азербайджанской армии ужесточатся правила несения службы

Как сообщалось ранее, минобороны Азербайджана обнародовало информацию об исключении из рядов армии военнослужащих, пользующихся социальными сетями.

Как сообщили в четверг Day.Az в министерстве, подготовлены и представлены новые предложения для внесения соответствующих изменений в законодательство в связи с дальнейшим ужесточением правил.

Было подчеркнуто, что в азербайджанской армии регулярно проводятся просветительские беседы с личным составом по вопросам информационной безопасности, а также правил конфиденциальности. С ними подписываются письменные обязательства, после чего на них возлагается определенная ответственность.