Из почти 4 тысяч пропавших без вести во время I Карабахской войны азербайджанцев, 267 - женщины

Из почти 1 миллиона азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами в результате Первой Карабахской войны, 52 процента составляют женщины.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева в ходе своего выступления на VI Съезде азербайджанских женщин.

"В то же время из почти 4 тысяч пропавших без вести наших соотечественников, 267 были женщинами. К сожалению, несмотря на неоднократные обращения, Армения до сих пор не предоставила никакой информации об их судьбе. Это факт, что во время всех происходящих вооруженных конфликтов, войн, стихийных бедствий наибольшие трудности ложатся именно на женщин и детей, как на уязвимые слои населения", - добавила С.Алиева

Отметим, что сегодня в Баку проводится VI Съезд азербайджанских женщин, посвященный 100-летнему юбилею великого лидера Гейдара Алиева, положившего начало женскому движению в Азербайджане, а также 25-летию первого съезда женщин независимого Азербайджана.

Съезд собрал около 600 женщин со всех регионов Азербайджана.

В мероприятии также принимают участие депутаты, представители государственных и неправительственных организаций, посольств иностранных государств и международных организаций из всех регионов республики, видные общественно-политические деятели, а также должностные лица Турции, Узбекистана и Таджикистана.

По итогам обсуждений и предложений будет принято решение и озвучено обращение азербайджанских женщин к главе государства.